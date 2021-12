Val di Vara. prima abbondante nevicata, all'opera i mezzi della Provincia - LevanteNews

Dalla Provincia della Spezia

Prima giornata con l’attivazione del “protocollo neve” per i tecnici della Provincia della Spezia, con in testa le squadre del settore viabilità, impegnati a garantire tutti gli interventi per fare fronte della prima cospicua nevicata che in queste ore ha segnato ‘entroterra spezzino, in particolare nella zona dell’Alta Val di Vara.

Nelle ultime ore la Provincia della Spezia ha messo in campo un dispositivo di primo intervento composto da tre squadre di tecnici dell’Amministrazione Provinciale a cui si aggiungono altre due squadre fornite da una ditta esterna in convenzione.

Il personale è intervenuto per risolvere una serie di urgenze che si sono evidenziate nelle aree più critiche. Vista la condizione generale, ed il perdurare della situazione metereologica, è stato anche deciso di proseguire l’intervento sino al completamento delle procedure di rimozione della neve e spargimento sale.

Personale e mezzi opereranno quindi anche nelle prossime ore per mantenere libere le principali arterie stradali dell’entroterra spezzino, garantendo l’accesso ai territori dei comuni interessati dall’emergenza, sia con spazzaneve che con veicoli spargisale.

In queste ore l’area interessata dal numero maggiore di interventi è quella che coinvolge il tratto in quota, oltre i 500 metri, quindi i rilievi medi e maggiori, i passi e le aree dei comuni di Rocchetta Vara, Zignago, Sesta Godano, Varese Ligure, Maissana e Carro.

Ulteriori interventi sono in programma sul resto della rete stradale spezzina per la possibilità di giacciate nella notte che potrebbero interessare anche aree a quote minori.

***

Comunicazione del Presidente Pierluigi Peracchini sulla situazione in Val di Vara:

“Abbiamo subito attivato i tecnici della Provincia nell’entroterra spezzino, dove le nostre squadre stanno lavorando per riuscire a tenere aperte, sgombrandole dalla neve, le strade di accesso ai comuni della Val di Vara interessati dal fenomeno di queste ore.

Invitiamo tutti alla massima prudenza, anche in vista della probabile formazione di ghiaccio, ad impegnare la rete viaria rispettando tutte le norme di sicurezza previste. Le squadre attivate in queste ore resteranno comunque operative anche nei prossimi giorni. L’Amministrazione Provinciale sta garantendo ogni risorsa in supporto ai Comuni spezzini interessati da questa problematica”.

Si ricorda che la Provincia della Spezia, tramite un’ordinanza emessa dal proprio Settore Tecnico, ha disposto che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022, che transitano sull’intera rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza di quest’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare, lungo le strade provinciali spezzine solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto o temperature prossime allo zero che possano causare presenza di ghiaccio sulla sede stradale.