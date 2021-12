Sestri: l'omaggio a Giovanni Descalzo a settant'anni dalla morte - LevanteNews

Questo pomeriggio alle 16, nella sala Bo di Palazzo Fascie, Sestri Levante ha reso omaggio al “suo” Giovanni Descalzo, poeta e scrittore di cui quest’anno si ricorda il 70° anniversario della morte (1902-1951). L’incontro, dal titolo “Giovanni Descalzo, poesia e vita”, si riconduce nel solco delle precedenti celebrazioni che la Bimare ha dedicato all’artista ogni vent’anni, dal 1981 al 2021. Oggi, a restituire ai contemporanei la figura umana di colui al quale sono intitolati la Scuola Media Statale e il lungomare, fino alla meravigliosa Baia del Silenzio, che proprio a Descalzo deve il nome, sono stati i critici letterari Francesco De Nicola e Fabrizio Staffoni, moderati da Vincenzo Gueglio, concittadino e amico di lunga data della famiglia Descalzo.

Marinaio, pescatore, contadino, operaio alla Fabbrica Italiana Tubi e infine impiegato comunale, è stato autore di romanzi (“Esclusi”e “Tutti i giorni”), prose liriche (Interpretazioni, 1933) e, per giornali e riviste, centinaia di racconti (molti dei quali per ragazzi), articoli e resoconti di viaggio talvolta riuniti poi in volume (“Sotto coperta”; “La terra dei fossili viventi”; “Scogliere”; “Santuari, vallate e calanche della Liguria orientale”; Le cinque terre” e “Ai quattro venti”). Dal 1930 sino agli ultimi giorni di vita ha tenuto un diario del quale è stata pubblicata, per iniziativa del Comune di Sestri Levante, la parte iniziale relativa ai primi anni Trenta. “La poesia con un segreto palpito del cuore”: così il Professor Carlo Bo descriveva il conterraneo Giovanni Descalzo, consacrandolo tra i poeti italiani del 900.

Autodidatta nei disparati ambiti letterari, egli è però considerato, innanzitutto, un poeta ligure della seconda generazione, assieme ad Angelo Barile e ad Adriano Grande: “L’auotodidatta è colui che arriva alla poesia e alla scrittura, così come a qualsiasi forma di arte, da sè. Senza, cioè, seguire un corso di studi, ma guidato dalla estrema curiosità onnivora di scoprire quello che leggendo entra dentro di lui – spiega De Nicola nel suo intervento – . Descalzo è stato questo, si è avvicinato alla scrittura per caso, ascoltando una poesia di Pascoli letta durante una lezione all’università popolare di Sestri. E, come tutti gli autodidatti, si è formato non seguendo i canoni ed è stato, dunque, uno scrittore libero nello scegliere gli ambiti nei quali scrivere”.

“Descalzo verrò definito in tanti modi, “Giuanin'”, come erano soliti chiamarlo qui nella sua amata Sestri Levante, con quella semplicità di chi ti considera uno di loro, legandolo indissolubilmente a quella terra, a quei luoghi, a quella gente che ha descritto con la semplicità e la gentilezza e con quell’umile meraviglia di chi quel mondo lo aveva vissuto profondamente. Un osservatore curioso, intelligente, profondo e sensibile che sapeva cogliere le sfumature e la bellezza del suo mondo animato dalle sue persone – dichiara l’assessora alla cultura Maria Elisa Bixio, presentando l’evento -, capace di dialogare con gli “esclusi” così come confrontarsi con i grandi artisti, letterati ed intellettuali dell’epoca che arrivarono nella nostra città richiamati proprio da Descalzo dopo l’uscita del suo Uligine. Sestri Levante deve tanto a Giuanin, poeta semplice che rimase sempre fedele al suo paese, al suo mondo umile, genuino. Un atto d’amore forte che ritroviamo nelle sue parole, nelle sue poesie nei suoi racconti e che vorremmo a settant’anni dalla sua scomparsa arrivassero al cuore di tutti”.

A conclusione dell’incontro, cui ha partecipato anche la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, è stato proiettato il video “Giovanni Descalzo a Sestri Levante, parole e immagini”, a cura di Natalino Dazzi e Roberto Montanari. Una toccante carrellata di foto della Sestri Levante dei primi del Novecento, accompagnata, sullo sfondo, dai vibranti versi dello scrittore, a testimoniare, ancora un volta, il legame mai sciolto tra la comunità e questo suo comune ma straordinario membro.

Paese tra il mare e gli ulivi

“Paese delle mie gioie

serbate nascoste e ancora vive,

paese delle mie angosce

disciolte nel mar che ti cinge,

a chi mi seguì, la serena sosta

hai donato, che accende

ogni sera il bisogno di giungere

almeno con lo sguardo a salutarti.”