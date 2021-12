'Santa': elezioni alla Croce Vrerde, anche due ex sindaci tra i candidati - LevanteNews

Dalla Croce Verde di Santa Margherita Ligure

Domenica 12 dicembre alle ore 9.00 si terrà l’assemblea ordinaria dei soci della P.A. Croce Verde Odv di Santa Margherita Ligure avente come ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali valevoli per il triennio 2022/2024.

Le votazioni si terranno presso la sede sociale di Corso Matteotti, 10 e i seggi saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Riportiamo qui di seguito l’elenco completo dei candidati.

Per il Consiglio direttivo: Atzori Francesco, Bottino Angelo, Bruno Simona, Ceria Jennifer, Delfino Mayron, Gianello Giorgio, Gigli Adalberto, Gramuglio Francesca, Marsano Claudio, Revello Giorgio, Salsano Pasquale, Sanchini Maura.

Per la Commissione disciplinare: Barbagelata Stefano, Lavagni Luca, Pizzi Luca, Tonelli Bruno.

Per il Collegio dei sindaci: Barigione Massimo, Dalle Ave Fabio, Longinotti Vittorio, Nebuloni Lea.

Tutti i soci sono invitati ad esprimere il proprio voto, chi non fosse in regola con il tutti pagamento della quota per l’anno in corso potrà regolarizzarlo direttamente al momento della votazione.