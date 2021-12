Regione: in Consiglio la carenza di personale al pronto di Lavagna - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 14 dicembre dalle 10 alle 13.00 e dalle 14 alle 16

Interrogazione 394 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul trasferimento Nordiconad.

Interrogazione 397 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sullo stato dei cantieri sulle autostrade liguri.

Interrogazione 399 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulla carenza di personale sanitario e sociosanitario presso i Pronto soccorso del territorio ligure.

Interrogazione 400 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sui danni alla Chiesa di San Bernardino a Triora.

Interrogazione 72 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla situazione Schneider Electric.

Interrogazione 398 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sui tempi previsti per il Patto per il lavoro e per il clima.

Interpellanza 43 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla chiusura anticipata bando associazioni/società sportive dilettantistiche.

Interrogazione 403 (Giovanni Battista Pastorino): Su cambio appalto negli ospedali liguri fra ditta Althea e la subentrante H.C. Hospital Consulting S.P.A.

Interrogazione 405 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla significativa situazione di inquinamento prodotta dallo stazionamento delle navi da crociera nel porto della Spezia.

Interrogazione 408 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi, Roberto Centi, Davide Natale): Sulle valutazioni della Giunta regionale dopo l’audizione del 21 ottobre – Commissione IV – relativamente il progetto del biodigestore previsto in località Saliceti (Vezzano Ligure- SP).

Interrogazione 417 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Giovanni Battista Pastorino): Sulla costituzione di un tavolo di concertazione in merito al potenziamento della Cava Montanasco.

Interrogazione 422 (Ferruccio Sansa, Selena Candia, Roberto Centi): Sulla Cava Montanasco.

Interrogazione 418 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sul personale e sulle sedi della Polizia di Stato.

Interrogazione 419 (Mabel Riolfo, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sulla rimozione delle carcasse di autovetture presenti nel letto del fiume Roja.

Interrogazione 74 (di iniziativa dei Consiglieri: Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla priorità per i tamponi dedicati agli studenti e personale scolastico.

Interrogazione 414 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle unità infermieristiche del Pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Interrogazione 423 (Giovanni Battista Pastorino): Su quota oraria aggiuntiva medici del Servizio di Continuità assistenziale.

Interrogazione 425 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Su PNRR – case e ospedali di comunità.

Interrogazione 429 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle case e ospedali di comunità.

Interrogazione 426 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’acquedotto di Imperia.

Interrogazione 427 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Giovanni Battista Pastorino): Sulla procedura di VIA sul progetto della linea ferroviaria per il collegamento tra il porto di Genova e il Terzo valico attraverso il Parco Campasso.

Interrogazione 428 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle assunzioni a tempo indeterminato in ASL 5.

Interrogazione 75 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sul fascicolo sanitario elettronico.

Interrogazione 76 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla vendita dei terreni del Parco Roja.

Interpellanza 44 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla mancata convocazione del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 T.U. 81/2008.

Interpellanza 46 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle modifiche al programma Restart Sanità, con DGR 1091/2021 e l’eliminazione del tetto delle prestazioni per gli operatori privati.