Recco: raccolta differenziata, ancora numeri da segno più - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Continua il trend positivo sulla raccolta differenziata nel Comune di Recco. Il mese di novembre ha fatto segnare un ulteriore passo in avanti sul fronte dei rifiuti indifferenziati conferiti dai cittadini con 121.130 tonnellate di residuo secco, dato di novembre 2021, raccolto su tutto il territorio cittadino, in calo rispetto alle 125.860 tonnellate raccolte nello stesso mese del 2020. Numeri ancora più significativi in quanto rapportati a un periodo del 2020 pieno di restrizioni dovute al covid, con le limitazioni alle attività dei servizi di ristorazione, la conseguente contrazione dei consumi e la relativa riduzione dei rifiuti da gestire.

“Anche a novembre la raccolta differenziata migliora rispetto allo stesso mese dello scorso anno – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – si tratta di un significativo decremento che va nella direzione della tutela ambientale e del risparmio perché il residuo secco, cioè quello più ‘dannoso’, è destinato alla discarica e dunque più costoso da gestire. Riteniamo che questi risultati siano molto incoraggianti in quanto frutto dell’estensione del servizio di raccolta porta a porta e dell’introduzione di cassonetti dedicati alle utenze non domestiche”.