Rapallo: operazione alberi, ecco il piano degli interventi - LevanteNews

Prosegue a Rapallo l’attività di rinnovo delle aree verdi comunali che porterà l’amministrazione a piantumare più di 100 nuovi alberi in città nel prossimo anno e mezzo.

Le aree oggetto di intervento si configurano come aree verdi e strade alberate di proprietà del

Comune di Rapallo che necessitano di “opere di restyling”.

In particolare il progetto in argomento prevede interventi di:

– potatura di alberature ad altro fusto;

– rimozione definitiva di ceppaie presenti sul territorio comunale a seguito di interventi di somma

urgenza per taglio di esemplari arborei affetti da fitopatie ed effettuati nel corso degli anni per la

salvaguardia della pubblica incolumità con contestuale messa a dimora di nuove essenze a totale

compensazione della ceppaie estirpate;

– riqualificazione di recinzioni ammalorate presso i parchi urbani;

– acquisto di panchine da destinarsi alle aree verdi attrezzate;

– riqualificazione e restyling di aiuole e aree verdi quali P.zza Molfino e Via San Nicola.

Gli interventi di potatura riguardano le seguenti strade ed aree verdi cittadine:

Piazza Cile tigli 19

Via Torino tigli 78

Via Milano tigli 78

Via Rosselli tigli 10

Posteggio Macera tigli 12

Via Maggiocco tigli 23

Via Bobbio tigli 44

Via Tre Scalini tigli 12

Via San Pietro tigli 5

Scuola Rainusso tigli 2

Via Santa Maria tigli 10

Corso Assereto magnolie 4

Via Bolzano magnolie 6

Gli interventi di rimozione definitiva di ceppaie sono così localizzate:

– n. 4 presso le aiuole dell’ex-ospedale di P.zza Molfino;

– n. 8 lungo il marciapiede adiacente il parcheggio di P.zza IV Novembre;

– n. 17 lungo i marciapiedi di Via Dante, Corso Colombo e Largo Aldo Moro;

– n. 1 in via Galvani

Tali ceppaie derivano da interventi urgenti di taglio di esemplari arborei eseguiti nel corso degli anni

a tutela della pubblica incolumità.

Ai fini della compensazione dell’intervento di rimozione è prevista la messa a dimora di:

– n. 2 lecci “Quercus ilex”, n.1 “Cycas” e n.1 “Tamarix gallica” presso le auiole di P.zza

Molfino;

– n. 8 esemplari di palma “Washingtonia” in adiacenza al parcheggio di P.zza IV Novembre

a ricostituzione del filare esistente;

– n. 17 esemplari di “Lagerstroemia” lungo i marciapiedi di Via Dante, C.so Colombo e

Largo Aldo Moro.

Nell’ambito degli interventi di “Restyling delle aree verdi cittadine” è altresì prevista la sostituzione

di parte della recinzione ammalorata del Parco di Via Tre Scalini a confine con la strada pubblica.