Pallanuoto M/ Vigilia di derby per il Camogli, Temellini: "Non sarà una partita decisiva" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Camogli

E derby sia. Il conto alla rovescia sta finalmente per terminare. 7 mesi dopo l’ultima volta, sarà ancora Bogliasco-Camogli. Definirla una partita normale non renderebbe giustizia alla storia di queste due gloriose realtà, ma Temellini non ha dubbi, “Non sarà assolutamente una partita decisiva”.

La prima buona notizia, infatti, è il ritorno in panchina del tecnico bianconero. Il Camogli arriva a questo esame con nove punti in classifica, ma soprattutto con la voglia di confrontarsi contro una delle squadre migliori del girone. “Come prima cosa voglio ringraziare chi mi ha sostituito durante la mia assenza dal bordo vasca”, commenta Temellini, “I ragazzi si sono allenati bene anche senza di me, ma sono molto felice di essere potuto tornare alla normalità. In questi giorni abbiamo lavorato bene e ci stiamo preparando al meglio. La pre season ci ha offerto numerose difficoltà, ma ora finalmente siamo al completo, per cui dovremo alzare l’asticella e iniziare a lavorare in un certo modo. Ci vorrà del tempo, ma sono sicuro che questa squadra potrà crescere molto. Non voglio bluffare, sono sincero quando affermo che non sarà assolutamente decisiva. Chiaramente ci teniamo moltissimo e Andremo a Bogliasco per fare una grande partita, ma sia in caso di vittoria che soprattutto in caso di sconfitta, bisognerà avere la lucidità e la maturità di comprendere che il campionato è ancora lunghissimo. Io, poi, non sono per niente sicuro che chi arriverà primo nel girone andrà sicuramente in A1. Il nostro obiettivo è crescere settimana dopo settimana e arrivare preparati quando non si potrà più sbagliare”.

Che cosa potrà dire la partita di sabato?

“Sicuramente sarà un bel test che ci aiuterà a capire a che punto siamo. Rispetto allo scorso anno il Bogliasco ha inserito 4 giocatori di A1 e penso che, rosa alla mano, siano individuati da tutti come la squadra più forte del campionato. Penso che anche noi rispetto allo scorso anno siamo migliorati, per cui, mi aspetto una bella partita, dove i dettagli faranno la differenza”.