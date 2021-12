Levanto: riprendono le attività delle Università delle Terze Età - LevanteNews

Da Laura Canale Uni3Levanto

Nel 2020 e nel 2021 i corsi e le attività dell’UNI3 di Levanto non si sono potute svolgere a causa della pandemia. A dicembre 2021 il consiglio direttivo e la sua Presidente Signora Clara Biondi Zoppi hanno risolutamente voluto che nel 2022 si riprendessero, insieme alle iscrizioni sociali, in una sorta di vita rinnovata.

Intanto la regolarizzazione giuridica, con l’assistenza della Uni3 nazionale, l’adozione del nuovo statuto, adeguato rispetto al codice del terzo settore, cui appartengono tanto il livello nazionale quanto le sedi locali, anche in vista del deposito presso l’agenzia delle entrate e dell’iscrizione al registro nazionale.

La attivissima Presidente Signora Clara Biondi Zoppi è stata nominata, per acclamazione, emerita, riconoscendone i grandi meriti per le sue pluriannuali attività in favore dell’Università.

L’assemblea ha inoltre riconfermato le cariche nel consiglio direttivo, nominato la nuova presidente, Laura Canale e il nuovo tesoriere, Alberto Parravicini, che mettono a disposizione le loro competenze e le loro esperienze organizzative maturate con Officine del levante e Tam Tam, attraverso l’organizzazione di corsi, festival e attività in favore della formazione, informazione e cultura della cittadinanza.

Le linee guida della nuova gestione saranno il coinvolgimento dell’istituto comprensivo e del liceo, e, per quanto riguarda le attività, saranno offerti ai soci corsi di lingue e di informatica, per principianti e non, storia dell’arte, storia, geografia, letterature, cinema, ambiente, spettacolo, musica, salute, alimentazione, bricolage, composizioni floreali, geopolitica, psicologia, con docenti e relatori di qualità e competenza, sempre con l’obiettivo di fornire strumenti utili di conoscenza e cultura che ai discenti, con mix intergenerazionale, permettano di meglio comprendere la complessità della società, di vivere meglio, di essere informati e in grado di utilizzare il proprio tempo libero nel migliore e più proficuo dei modi.

E’ stata perta una pagina facebook ove tutti potranno trovare informazioni sulle attività.