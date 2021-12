Lettere/ Recco: strage di alloro; costituiva una barriera antirumore - LevanteNews

Da Bruno Saccella

Vandalismo o motivi che meritano una spiegazione? Dopo oltre vent’anni di lettere e messaggi vari alla Società Autostrade e al Comune, una bella siepe verde di alloro separava il raccordo autostradale di Recco dai palazzi di piazzale Olimpia, che sorgono vicinissimi al suddetto raccordo.

La siepe aveva finalmente creato una vera privacy per i cittadini di Recco che abitano in questi palazzi (circa 180 appartamenti) oltre ad attutire notevolmente il rumore, il fumo e la polvere creata dal traffico sul raccordo.

Improvvisamente alcuni giorni fa, una squadra con la divisa della Società Autostrade ha abbattuto completamente la siepe dalle radici, lasciando completamente “nudi” gli abitanti dei palazzi. E’ veramente strano che in un momento in cui tutti parlano di ecologia circa duecento alberi di alloro sempreverde vengano abbattuti senza una ragione plausibile.

Inoltre per completare quello può essere considerato un “disastro” i giardinieri hanno rasato la macchia mediterranea che copriva la scarpata , e questo può essere considerato più che ragionevole, anche per evitare pericoli di incendi, lasciando però in loco la spazzatura, lattine bottigliette di plastica, cartacce e alcune lastre del tetto degli spogliatoi del capo rugby (probabilmente in amianto ondulato) volate sulla scarpata nella tempesta del 2018, oltre a molte ramaglie che, seccate, costituiscono realmente pericolo di incendio altre a dare alla zona l’effetto di una di quelle discariche abusive tanto deprecate.

Naturalmente per collaborare con chi volesse dare una spiegazione a una azione difficilmente comprensibile, metto a disposizione il mio appartamento, in Piazzale olimpia 25/15 per una verifica de visu.