Chiavari: "Vinové", la cantina digitale del vino - LevanteNews

Dallo staff di Vinové

Se nella botte piccola c’è il vino buono, in una città piccola c’è… il vino vero.

Parola di Vinové, startup innovativa nata a Chiavari (Genova), un paese dove “ci si conosce tutti”, una città di circa 27.000 abitanti che si affaccia sul meraviglioso Golfo del Tigullio, dove si è creato un gruppo di lavoro che ricopre le giuste potenzialità ed esperienze per formulare un progetto tanto local, quanto con una visione internazionale.

Matteo Circella Sommelier n. 1 d’Italia per la Guida Michelin 2021, Francesco Leoni di Leoni Training Lab, mixologist e consulente food & beverage con esperienze internazionali come Las Vegas e Dubai, Matteo e Paolo Lavaggi con Pineapple.it nel mondo IT, marketing e comunicazione, Ettore Marullo imprenditore locale specializzato in economia aziendale: sono loro i ragazzi di Chiavari che hanno appena lanciato online il progetto Vinové.it, la Cantina digitale di vini con una selezione accurata e mai banale formulata da Matteo Circella.

Un e-commerce che promuove la cultura del vino e delle esperienze vere da bere insieme, il cui motto è “Prima beviamo, poi ne parliamo!”.

L’idea di Vinové infatti nasce da una riflessione fatta durante la pandemia, periodo nel quale molti hanno acquistato per la prima volta – per necessità – una bottiglia di vino online.

Quando si sceglie di comprare del vino su un e-commerce, ci sono alcune domande che sorgono spontanee: “Chi mi aiuta a scegliere nella giungla di cantine, sconti e bottiglie in promozione il vino perfetto per me? Chi mi racconta la storia, le caratteristiche e le peculiarità di quel vino?”

Vinové ha trovato in Matteo Circella la risposta: un ragazzo che scardina l’immaginario del “vecchio sommelier” pomposo, ingessato ed elegante, per sostituirlo con uno più fresco, più moderno, più giovane, più vero. Che non propone necessariamente le bottiglie più costose, ma sicuramente quelle più particolari, che hanno una storia da raccontare.

Come per le speciali selezioni di Natale – che si tratti di vini rossi, bianchi o bolle – tutte bottiglie perfette per un regalo o da bere in compagnia durante le feste.

Ma anche nel caso della private label “Le déjeuner des Gottars”, un IGT Toscana rosso non filtrato, creato da Matteo Circella e dal produttore Manuel Pulcini, in vendita esclusiva su Vinové.

Il progetto, che si avvale di una partnership logistica con un’importante s.p.a. del territorio ligure, è nato a inizio 2021 con un budget iniziale di 40K stanziato dai soci fondatori e ha continuato a crescere anche nella visione degli imprenditori, tanto da determinare una strategia economica potenziata attraverso una campagna di raccolta capitali tra investitori privati, aperta a inizio novembre 2021.

Dopo sole tre settimane, la raccolta – ancora in essere – ha già raggiunto i 160K, superando il target minimo di 60K che la startup si era prefissata. Questo, oltre a farci pensare che la presentazione del business plan e la proiezione di Vinové.it abbiano tutti i punti sviluppati nel modo corretto, fa ben sperare anche sul raggiungimento dei 195K, obiettivo massimo previsto dalla raccolta.

La volontà di questa startup innovativa è quella di specializzarsi nell’enorme mondo della vendita online del vino, attraverso una diversificazione dell’offerta: avvicinando le persone alla cultura del vino (“Anche quelle che non se ne intendono. O che fingono di capirci qualcosa.”, come recita il manifesto di Vinové) e creando esperienze e occasioni d’uso per i consumatori che si possono arricchire, oltre che di conoscenza sui prodotti selezionati, soprattutto di storie da raccontare e di momenti Veri da bere insieme. Anche perché, si sa, in Vinové…ritas.