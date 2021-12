Chiavari: "Uomini & Navi", domani il prossimo appuntamento - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Lega Navale Chiavari e Lavagna

Nuovo appuntamento di “Uomini e Navi”, la rassegna promossa dalla Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna con la collaborazione di Marina Chiavari e dell’Istituto Caboto di Chiavari e il patrocinio del Comune di Chiavari.

Al centro degli incontri, che si svolgono al porto turistico di Chiavari, l’uomo e il mare: fatti, immagini e racconti di naviganti nella storia e contemporanei.

Sabato 11 dicembre 2021 alle ore 17 si parlerà di “InterMed – Un progetto internazionale per proteggere i Cetacei del Mar Mediterraneo” a cura di Guido Gnone, biologo, coordinatore scientifico dell’Acquario di Genova e della Fondazione Acquario di Genova.

InterMed è un progetto internazionale per migliorare la conoscenza sui cetacei del Mar Mediterraneo e contribuire alla loro conservazione. Finanziato dalla Fondazione Virgina Böger Stiftung X.X. e coordinato dalla Fondazione Acquario di Genova in collaborazione con il Wwf e Accobams (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area), il progetto si basa su in network di 32 enti di ricerca provenienti da 9 paesi mediterranei, che condividono i propri dati scientifici su una piattaforma comune, la piattaforma Intercet (www.intercet.it). Il progetto si sviluppa su un periodo di 3 anni (2020-2022) e prevede anche delle campagne di ricerca mirate, per migliorare le nostre conoscenze sulla presenza dei cetacei in alcune aree strategiche del bacino del Mediterraneo, come il Canale di Sicilia.

Foto Grampo, F. Fossa , ©Acquario