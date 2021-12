Chiavari: Gozzi domanda, Toti risponde su parco Portofino, diga Perfigli, tunnel - LevanteNews

Serrato confronto questo pomeriggio, nella sede di Wylab, fra il presidente Giovanni Toti e Tonino Gozzi sui temi di grande attualità che riguardano il futuro del Tigullio. Dice Gozzi che Toti sa che noi del Tigullio siamo un po’ irredentisti e si sarà preparato a rispondere, come infatti è successo.

Nella premessa alla prima domanda Tonino Gozzi sottolinea che in 5 anni di attività Wylab ha selezionato 500 startup, ne ha incubate 40 e attualmente 9 sono in portafoglio. Sul piano pratico si sono creati 120 posti di lavoro per giovani qualificati. Prosegue Gozzi rilevando che la società ligure registra un forte calo demografico e un considerevole invecchiamento, specie nel Tigullio. Degli otto miliardi destinati alla Liguria, che cosa resterà a noi? Toti risponde che il Tigullio è una zona fortemente attrattiva anche per gli investimenti privati e saranno realizzate opere mai fatte prima; la qualità della vita, nostra risorsa primaria, dipende anche dalla formazione dei giovani, dalle infrastrutture materiali (v. fibra ottica) e immateriali (v. inclusione sociale). Ormai è decisa la costruzione del tunnel della Fontanabuona come anche la protezione delle coste e i porti. Occorre modernizzare le persone e non solo le strutture.

La seconda domanda di Gozzi riguarda le pari opportunità fra cittadini della costa e quelli dell’entroterra: dei 900 milioni stanziati per migliorare la viabilità 700 sono destinati al tunnel sottoportuale di Genova e 300 alla Fontanabuona. Toti risponde che gli eventuali soldi mancanti per completare le opere saranno ricavati dai pedaggi autostradali. Il presidente della Liguria invita a guardare il futuro con ottimismo: entro il 2024 sarà ultimato il terzo valico, nel 2025 si raggiungeranno altri traguardi significativi (ha definito “magico” quell’anno”) ed entro il 2028 saranno ultimate le opere previste.

Ma Tonino Gozzi incalza con due note dolenti: l’inserimento del Tigullio nell’area metropolitana (leggi abolizione della provincia di Genova che funzionava…) e il Parco di Portofino con l’appendice della famigerata diga Perfigli, per abolire la quale Piazza Levante ha intrapreso una campagna forte delle migliaia di firme raccolte. Toti risponde che la riforma delle province è stata una soluzione assurda su cui il Parlamento dovrà legiferare adeguatamente. Toti si dice favorevole alle macro regioni alla tedesca, con le province ente sovracomunale dotato di risorse proprie. Sulla diga Perfigli afferma che è altamente improbabile che possa essere bloccato un iter che poggia su delibere favorevoli dei Comuni ed già finanziata. Bisognerebbe che un Sovrintendente al Paesaggio si ponesse di traverso con molto coraggio, sfidando i meccanismi di autodifesa del vecchio progetto, rischiando di essere perseguito per danni erariali, blocco di opera pubblica e altre amenità simili. Anche il tema del Parco Regionale di Portofino è complesso: per farlo diventare nazionale senza penalizzare una zona fortemente antropizzata e produttiva, occorrerebbe una riforma dei parchi.

Un altro argomento che sta a cuore a tutti è quello della sanità: dice Toti che oggi si sono registarti 15.000 vaccini e la pandemia è al 10% rispetto ad un anno fa. Insomma i vaccini proteggono e vanno incentivati. Non c’è dubbio che gli ospedali di Lavagna, Sestri e Rapallo vadano migliorati ma occorre la sinergia fra pubblico e privato; inoltre si devono aumentare le case della salute che si occupino delle degenze post-operatorie e riabilitazione. È impensabile che i piccoli ospedali si occupino degli interventi più complessi tuttavia la rete sanitaria deve essere in grado di avvicinare i pazienti al loro territorio, occupandosi di diagnosi e degenze. Gli stipendi dei sanitari pubblici sono inadeguati e non possono competere con quelli delle strutture private, infatti non si trovano medici d’urgenza a meno che non si tratti di volontari votati al martirio.

L’ultima domanda riguarda l’elezione del Capo dello Stato: Toti auspica che Draghi resti a Palazzo Chigi e non potrà essere contempèoraneamente al Quirinale; evidentemente sono stati fatti degli errori se oggi non c’è un candidato plausibile.