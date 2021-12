Casarza; sabato raccolta alimentare presso il Circolo Pd - LevanteNews

Da Lorenzo Guidi, circolo Partito Democratico “Vittorio Califfo Annuti” diCasarza Ligure

Da sempre credo in una politica asservita al sociale, a chi ha bisogno di aiuto, per questo rinnoviamo il tema della “Solidarietà in circolo” che già ci mosse a dicembre ed aprile scorsi, in previsione delle festività al circolo PD “Vittorio Califfo Annuti” di Casarza Ligure rinnoviamo l’iniziativa ed indire una raccolta alimentare destinata a chi più a bisogno.

La raccolta si svolgerà Sabato 18 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, presso la sede del Circolo in Piazza Aldo Moro 4 a Casarza Ligure.

Gli alimenti suggeriti sono: pasta, pelati/passata di pomodoro, zucchero, farina, caffè, dadi, lievito, carne in scatola, biscotti, tonno e legumi in scatola.

Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto al centro di raccolta “Con”, sostenuto dalle parrocchie locali, a favore delle famiglie bisognose.