Calcio/ Il derby è della Samp: Genoa sempre più in crisi, è 1-3 - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban; Pandev. All. Shevchenko.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Silva; Caputo, Gabbiadini. All. D’Aversa

La Sampdoria si aggiudica il 124esimo derby battendo il Genoa 3-1 con i gol di Gabbiadini, Caputo e autorete di Vanheusden. Per i rossoblu a segno Destro tornato dopo l’infortunio. Una settimana difficile per i blucerchiati dopo l’arresto del presidente Ferrero ma con D’Aversa bravo a isolare la squadra e arrivare alla stracittadina con un altro spirito. D’Aversa schiera il 4-4-2 con Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello davanti ad Audero. A centrocampo Candreva, Thorsby, Ekdal e Silva e in attacco Caputo e Gabbiadini. Sheva invece recupera Criscito che ritrova il posto nei tre di difesa con Vanheusden e Masiello, mentre in mezzo i cinque sono Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani e Cambiaso. In attacco Pandev ed Ekuban con Destro in panchina.

Al 7’ la Sampdoria va in vantaggio 1-0 con Gabbiadini bravo a sfruttare di testa un cross di Candreva. Il Genoa non c’è e Thorsby ha l’occasione di raddoppiare ma manda alto. La prima azione dei rossoblu è al 24’ con Criscito che manda alto. Tra il 28’ e il 33’ c’è ancora la Sampdoria dalle parti di Sirigu ma senza trovare la rete. Al 45’ ultima azione degli uomini allenati da D’Aversa ma Caputo imbeccato da Candreva spreca.

Nella ripresa al 48’ è Hernani a divorarsi il gol calciando male. Nel calcio esiste la regola gol sbagliato, gol subito e un minuto dopo la Samp fa il 2-0 con Caputo che sfrutta un’indecisione di Sirigu su tiro di Candreva. Il Genoa è ko ma Shevchenko le tenta tutte togliendo Ekuban e Masiello inserendo Destro e Vasquez. Al 64’ Pandev in area di rigore p bravo a girarsi in un fazzoletto ma Yoshida manda in corner. Al 67’ la Sampdoria fa 3-0 con pallone deviato da Vanheusden. Doveri prima annulla per una sospetta posizione di fuorigioco di Caputo e poi convalida scatenando l’entusiasmo dei blucerchiati. Il derby però non è finito perché è Destro a riaprire la contesa con un colpo di testa e a portare i suoi sul 3-1 D’Aversa che intanto si è coperto con Dragusin, Verre e Chabot al posto di Bereszynski, Gabbiadini e Thorsby. Ma il Doria non crolla e con Candreva colpisce il palo al 80’ prima del tiro di Vanheusden all’83’ che finisce fuori. Emozioni a non finire al Ferraris perché Vasquez all’84’ colpisce il palo. Nel finale il Genoa cerca la rimonta senza però riuscirci rischiando di subire nel recupero il 4-1 con Verre. Finisce qui, la Sampdoria vince il derby e sale a 18 punti. Per il Genoa venerdì la sfida in casa della Lazio alle 18.30, mentre la Sampdoria se la vedrà contro il Venezia domenica alle 15.