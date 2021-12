Calcio/ Genoa e Samp: vietato sbagliare, in palio punti pesanti - LevanteNews

Da una parte il pensiero soltanto al campo e non alle vicende societarie, dall’altra trovare i primi punti con Shevchenko in panchina: Sampdoria e Genoa si sfidano questa sera per il 124esimo derby della Lanterna.

Due squadre che arrivano dopo alla stracittadina dopo due sconfitte contro Lazio, i blucerchiati e Juventus i rossoblu. Shevchenko recupera Destro per la panchina mentre Criscito è pronto a giocare dal primo minuto, mentre D’Aversa deve risolvere il dubbio Caputo-Quagliarella come spalla di Gabbiadini.

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Genoa scenderà in campo con il 3-5-2: Biraschi, Masiello e Criscito a supporto di Sirigu. In mezzo Hernani, Badelj, Sturaro con Ghiglione e Cambiaso. In attacco con Pandev possibile maglia da titolare per Bianchi. La Sampdoria invece davanti ad Audero giocheranno Bereszynski, Dragusin, Colley, Augello. In mezzo Thorsby ed Ekdal con Candreva e Verre sugli esterni. In attacco Gabbiadini con Caputo.