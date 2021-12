Sestri: abbandono rifiuti, steward in azione per inasprire sanzioni - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Continua a intensificarsi l’attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti e per scoraggiare l’abbandono di rifiuti ingombranti da parte del Comune con l’ausilio degli steward di Docks Lanterna.

L’entrata in azione degli steward rientra tra gli interventi di inasprimento di controlli e sanzioni che si sono resi necessari a seguito del reiterarsi di episodi di varia natura, che vanno ad intaccare gli sforzi fatti dai cittadini in questi anni.

Sono di atteggiamenti che l’amministrazione non intende più tollerare per tutelare tutti coloro che si sono sempre impegnati per fare della nostra città un punto di riferimento virtuoso su queste tematiche.