Recco-Camogli: master class dedicato alla focaccia e tour turistico - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco



Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio comunitario I.G.P per il prodotto di cui porta il nome, organizza giovedì 9 dicembre con un piccolo proseguo anche il giorno successivo, due giorni dedicati ai media, stampa, food blogger e personaggi d’opinione) con presenze contingentate per uno svolgimento in tranquillità e sicurezza).

L’incontro, che dato l’avvicinarsi delle festività natalizie viene inteso anche come piacevole occasione di auguri, prevede giovedì 9 una Master class dedicata alla Focaccia di Recco col formaggio IGP e, per chi potrà fermarsi, il giorno dopo un piccolo tour turistico-gastronomico che da Recco ci porterà a Camogli con visita del borgo marinaro e sosta gourmet alla Focacceria Revello nostra consorziata. Per pranzo speciali show cooking a Sori da Edobar. Al pomeriggio visita alla Città di Recco, e tempo ancora per due fette di focaccia ….

Di seguito brevemente il programma

Giovedì 9 dicembre

Ore 18,00 Hotel Manuelina – Sala conferenze: Benvenuti in Liguria Proiezione brevi filmati “La mia Liguria” e “Consorzio della Focaccia di Recco”

Presentazione Storia e leggende fino all’IGP della Focaccia di Recco

Show cooking con preparazione live del prodotto ( e se qualcuno vorrà mettere le mani in pasta…)

Show cooking e storia dei “Pansoti” e “salsa noci”

Note curiose su due specialità tipicamente genovesi (scoperte a Recco…) ed oggi bandiere della gastronomia ligure.

Venerdì 10 dicembre

h 10,00 transfer a Camogli per tour turistico gastronomico

h 12,00 transfer a Sori dalla Trattoria Edobar con show cooking della sua mitica farinata ed altre specialità tipiche…