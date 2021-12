Rapallo: la funivia riparte in vista del Natale; un gioiello che compie 88 anni - LevanteNews

Il prossimo agosto la funivia di Rapallo compie 88 anni. E’ un gioiello sottoposto a frequenti revisioni come avviene in questo periodo. Riaprirà domenica 19 per favorire i trasferimenti al santuario di Montallegro. Per salire dal livello del mare ai 600 metri di altitudine, impiega sette minuti in cui i passeggeri possono ammirare la città e il golfo: un breve viaggio da sogno, imperdibile. L’impianto è unico in Liguria, anche se negli anni Trenta ne erano stati progettai diversi: uno avrebbe dovuto salire da Camogli a Portofino monte per poi ridiscendere a Santa Margherita, ma non se ne fece nulla.

Una delle caratteristiche dell’impianto rapallese, è l’amore dei dipendenti che lo gestiscono e l’attenzione verso gli utenti. Qui la tragedia del Mattarone non avrebbe potuto accadere; gli ispettori che effettuano i controlli restano spesso stupiti che questa “vecchia signora” funzioni come un orologio ad alta precisione.

L’attuale stop per manutenzione non comprende i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche previsti in un progetto esecutivo. Nelle foto, la stazione di partenza che presenta difficoltà minori rispetto a quella di arrivo a Montallegro.