Rapallo: “Caroggio Drito”, conferenza sull'avventurosa vita di Anita Garibaldi - LevanteNews

Si terrà sabato 11 dicembre 2021 alle ore 16,00, presso la Casa della Cultura di Via Aurelia Ponente 1 a Rapallo, organizzata dall’Associazione Culturale “Caroggio Drito”, nell’ambito della sua pluriennale attività legata alla salvaguardia delle tradizioni, del territorio e della storia locale, la conferenza, ad entrata libera, della Dott. Raffaella Saponaro Bragadin.

In occasione del bicentenario della nascita “Anita Garibaldi: una vita avventurosa come un romanzo“.

Nel 1835 in Brasile scoppiò la cosiddetta rivolta degli straccioni. La sommossa popolare segnò profondamente l’animo della ragazzina Anita, che guardava con ammirazione i ribelli, sognando di poter un giorno compiere le loro stesse gesta.

Dopo quattro anni, il 22 luglio 1839, i rivoluzionari conquistano la vittoria e nelle feste che seguono Giuseppe Garibaldi, anch’egli presente tra i protagonisti della rivoluzione, vide per la prima volta Anita.

Tra Anita e Giuseppe Garibaldi fu un colpo di fulmine. Anita è forte, grande cavallerizza, amante della giustizia, sapeva abilmente maneggiare le armi, non ha paura di nulla e Garibaldi se ne innamora, pienamente corrisposto da Anita che lo seguirà in tutte le sue lotte, sempre combattendo insieme, contro le ingiustizie ed i soprusi.

Nel 1840 nasce il loro primo figlio, Menotti, e dodici giorni dopo il parto, Anita sfugge alla cattura, sebbene la casa sia circondata Anita, con il neonato in braccio, esce da una finestra, inforca il cavallo e fugge nel bosco, rimanendo nascosta per quattro giorni, senza viveri e con il neonato al petto, finché Garibaldi e i suoi la trovano.

Ritornati in Italia avendo nel frattempo quattro figli, nel 1849 Garibaldi si trova a Roma a difendere la nascente Repubblica Romana dai francesi del Generale Oudinot ed Anita lo raggiunge. La preponderanza francese è netta e, Garibaldi ed Anita devono fuggire con i loro soldati verso Venezia inseguito da quattro eserciti inviati dalla Francia, dalla Spagna, dall’Austria e dal regno delle due Sicilie. Anita in attesa del quinto figlio di cinque mesi, volle comunque seguire il suo Garibaldi. La lunghe cavalcate fecero morire nel suo grembo il feto procurandogli una setticemia che dati i prolungati sforzi non lascio scampo ad Anita. Era il 4 agosto 1849.

Garibaldi ritiratosi nell’isola di Caprera tenne per sempre sul suo giaciglio, incorniciata, una treccia della sua prediletta Anita. Sino alla morte.

