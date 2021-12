Rapallo: annullato il Capodanno in piazza, controlli mascherine - LevanteNews

A Rapallo il previsto Capodanno in piazza non ci sarà: è stato annullato. La decisione è scaturita per il peggioramento della situazione covid, l’aumento generale dei contagi e il rischio che la Liguria, nonostante le ripetute rassicurazioni, finisca in zona gialla. In tale quadro la necessità di tutelare residenti e ospiti.

Il Comune intensificherà anche i controlli sull’uso della mascherina nella zona della città più frequentata, nelle vie e piazze dove un’ordinanza obbliga all’uso della mascherina.