Portofino Dry Gin, vincitrice del Premio Giovani Imprese Altagamma 2001 - LevanteNews

Da Press Altagamma

Portofino Dry Gin ha vinto il Premio Giovani Imprese Altagamma 2021 nella categoria alimentare. Portofino Dry Gin è un distillato artigianale che omaggia Klaus Pudel – nonno del Fondatore e Ceo di Portofino Dry Gin, Ruggero Raymo – che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò Portofino dalla distruzione, amando profondamente questo borgo e ospitando negli anni ’50 e ’60 le feste più belle dell’epoca de ‘La Dolce Vita’.

Nel conferire a Portofino Dry Gin il premio Giovani Imprese Altagamma, la Direttrice Generale Stefania Lazzaroni ha evidenziato come questo brand, nato per celebrare la bellezza dei paesaggi italiana e la ricchezza del patrimonio della Riviera ligure, riproponga in chiave contemporanea l’immagine positiva dell’Italia e della Dolce Vita.

Il Premio giovani imprese Altagamma – Believing in the Future che nasce nel 2015 con l’obiettivo di valorizzare le aziende italiane emergenti nei diversi settori rappresentati da Altagamma. Il Premio intende identificare e avvicinare la nuova generazione di imprenditori della creatività, offrendo strumenti esclusivi per il loro percorso di crescita e nuove opportunità relazionali nell’ecosistema italiano dell’alto di gamma

Unico nel suo genere, il programma di mentorship e affiancamento di Altagamma, in partnership con Borsa Italiana, Elite e SDA Bocconi, prevede diversi momenti di formazione, consulenza e business strategy dedicati alle imprese vincitrici. Borsa Italiana garantisce a ciascuna un assessment individuale sulla quotabilità dell’azienda, in coerenza con l’evoluzione del piano strategico; Elite offre l’opportunità di partecipare a una selezione di workshop caratterizzati da programmi e relatori d’eccellenza con l’obiettivo di portare alle società nuove competenze e soluzioni utili alla crescita del business e Sda Bocconi propone a questi giovani imprenditori percorsi di formazione executive per consolidare le loro abilità manageriali.

Altagamma, infine, mette a disposizione dei vincitori la membership annuale con la possibilità di partecipare a tutti gli eventi e le iniziative della Fondazione, un’attività di mentoring personalizzata costituita da incontri con le Aziende Socie Altagamma e una campagna di comunicazione social dedicata.