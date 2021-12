Parco dell'Aveto: l'albero di Natale ecologico alla Prefettura - LevanteNews

Dal Cea Parco dell’Aveto

Durante le feste natalizie le piazze principali dei nostri paesi e delle nostre città si abbelliscono, secondo tradizione, grazie alla presenza di alberi decorati con addobbi e luci colorate; troppo spesso però queste piante arrivano da foreste molto “lontane”, con dispendio di risorse e trascurando di valorizzare le bellezze naturali “di casa nostra”. In controtendenza con queste azioni, poco sostenibili, il Parco dell’Aveto, già da anni ha attivato una collaborazione con alcuni Comuni liguri e altri soggetti che ne fanno richiesta, per cui viene offerto un albero di Natale ecologico proveniente dalle foreste del Parco dell’Aveto: un buon esempio di gestione naturalistica dei boschi e anche di mobilità sostenibile e di “filiera corta”, a Km Zero,

Anche quest’anno la Prefettura non ha voluto farsi mancare un abete natalizio ecologico proveniente dal Parco dell’Aveto: a dimostrazione che lo Stato è sensibile alle tematiche ambientali e di sostenibilità promosse dal Parco.

Un bell’abete rosso è stato posizionato e addobbato nel centro del cortile dello storico palazzo Doria-Spinola, così che i Genovesi potranno ammirare questo bell’albero di Natale ecologico del Parco in un contesto prestigioso.