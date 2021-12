Pallanuoto/ A Lavagna il Crocera Stadium. Elefante: "Mi aspetto una grande gara" - LevanteNews

Dall’ASD Lavagna ’90 su Facebook

Campionato nazionale di pallanuoto maschile

Serie A2 – Girone Nord

Sabato 11 dicembre 2021 – ore 18:00

Per la quinta giornata di campionato i ragazzi di mister Martini affronteranno in casa il Crocera Stadium

Il commento di Daniele Elefante: “Siamo arrabbiati per il pareggio ottenuto contro lo Sturla. Loro non hanno mollato ma noi non l’abbiamo chiusa. Dobbiamo essere più cinici in alcune occasioni e sapere quando è il momento di spingere sull’acceleratore per far sì che le altre squadre non ci riprendano, soprattutto quando siamo sopra di 3 gol. Sabato arriva una squadra come la Crocera che ancora è ferma a zero punti, ma che ha giocatori di assoluto rispetto e anche nell’ultima gara persa ha lottato fino alla fine. Serviranno intensità e concentrazione fin da subito, perché, incarnando lo spirito battagliero del loro allenatore Campanini, verranno a Lavagna per fare bottino pieno. Mi aspetto una grande prestazione da parte nostra, di voglia e cuore, per ottenere il massimo e prenderci i tre punti.”

Ingresso tribuna:

-capienza al 60%

-green pass rafforzato

-obbligo di mascherina