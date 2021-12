Nuoto/ Bilancio positivo per il Chiavari, i risultati - LevanteNews

Dalla pagina Facebook della Chiavari Nuoto

Il 4 dicembre la prima squadra di Nuoto, con qualche defezione, ha partecipato al 19° Trofeo Nuotatori Rivarolesi presso l’impianto della Sciorba a Genova.

Bilancio positivo per la squadra che ha fatto registrare diversi primati personali e a tal proposito alcuni dei ragazzi hanno saputo approfittare dell’occasione per trarne ulteriore soddisfazione.

Tra tutte le gare spiccano: la doppietta a podio di Iris Cereghino 1° 50 rana e 2° nei 100rana, Matilde Frizzotti 2° nei 50 farfalla col tempo 28″67 che vale la qualificazione ai Criteria, medaglia di legno per Giulia Codda 4° nei 100 farfalla e Corrado Godani vincitore dei 50 farfalla col suo personal best di 25″10, infine uno splendido bronzo vinto nella staffetta 4x50st/mx conquistato grazie a Corrado che tocca in 24″41 (primato personale), Marzia Chierici 27″17, Stefano Borinato 26″26, Matilde che chiude con un 26″36.