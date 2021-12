Ne: Natale accende le luci; mercati, concerti, presepi, gastronomia - LevanteNews

Dal Comune di Ne

In occasione delle feste natalizie, nel Borgo di Conscenti, torna il Mercatino degli Agricoltori e degli Artigiani della Val Graveglia nelle giornate di sabato 11 e 18 dicembre dalle 9.00 alle 13.00.

“Due date da segnare sul calendario, perché non si può visitare il nostro mercatino senza farsi tentare dalla genuina bontà dei prodotti delle terre di Val Graveglia: dietro ogni prodotto c’è la storia di intere generazioni, di sementi tramandate di padre in figlio, un racconto di vita che va dalla terra alle nostre tavole, in un trionfo di profumi, colori e sapori di una volta, sapori di casa.

Non meno importanti, poi, tutte le attività commerciali della Valle, che quotidianamente offrono un servizio essenziale alla comunità, la cui disponibilità e competenza conquista davvero tutti al primo incontro!”- commenta l’Assessore Maria Stella Mignone.

Nella giornata di sabato 11 Dicembre, gli acquisti natalizi saranno allietati dall’accompagnamento musicale della Banda della Filarmonica di Sestri Levante, mentre seguirà un secondo appuntamento in musica domenica 12 dicembre, quando a partire dalle ore 16.00, l’itinerante “concerto degli auguri” a cura della Filarmonica di Sestri Levante con il maestro Francesco Gardella e il Tenore Marcello Cassinelli circuiterà dall’area mercato alle vie del Borgo di Conscenti.

L’Amministrazione Comunale invita inoltre a visitare le varie natività “in quel presepe chiamato Val Graveglia”:

– Il presepe artigianale di Adriano Roggero che dalla Val Graveglia ci porta sui passi di San Francesco (piazza dei Mosto-Conscenti);

– La rassegna di alcuni antichi presepi pop-up del museo Vojtěch Kubašta, a cura di Anna Garibaldi (inizio via Risorgimento-Conscenti);

– La natività contadina a grandezza naturale con attrezzi del passato e prodotti agricoli locali (Cappella di San Lorenzo-Conscenti);

– La natività con i Re Magi di Linda e Luisella Botto (area mercato-Conscenti);

– Altre natività sparse per gli incantevoli scorci della Val Graveglia a cura dei ragazzi del Catechismo che daranno vita al miracolo della natività vista con i loro occhi: un invito dei nostri bambini a visitare le bellezze del nostro territorio.