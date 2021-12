Ne: bando agevolazioni Tari e sostegno spese abitative - LevanteNews

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Ne rende noto che, a seguito dell’emergenza Covid- 19, sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi economici volti al sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà nel pagamento delle spese abitative e delle domande dei contribuenti (utenze domestiche) finalizzate all’ottenimento di agevolazioni sulla Tari, con riferimento all’anno 2020/2021.

In entrambi i casi, le domande dovranno pervenire entro il 20.12.2021 presentando all’Ente il modello A allegato al Bando, reperibile tramite il sito e/o la pagina facebook istituzionali del Comune di Ne