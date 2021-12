Uscirà domani, per i tipi di Pentàgora, una raccolta di 36 racconti intitolata “Pentàgora(c)conta, un fior fiore di narrazioni” di autori e autrici liguri e non che vivono in Liguria – addirittura nel Tigullio come Helena Molinari, Fabrizio Bottari o Mariarita Savardi – ma altri scrivono dalla Nigeria, dalla Svizzera e dall’Olanda. Li accomuna la passione per la scrittura e la vicinanza alle cose vere, agli affetti sinceri, ad uno stile di vita che ama la socialità.