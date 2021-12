Chiavari: Don Alfredo Bastogi prete dell'incontro - LevanteNews

È stato presentato questa mattina nella Sala Ghuio-Schiffini della Società Economica, il libro di Francesco Baratta e Pierluigi Pezzi “Alfredo Bastogi, sacerdote di famigia in famiglia” edito da “Il Geco”. Il numeroso pubblico presente ha testimoniato che il ricordo di questo sacerdote è vivo ed il legame di affetto non si è affievolito con il trascorrere degli anni. Moderati da Cristina Oneto, hanno dato il loro contributo Francesco Bruzzo, Silvia Stanig, don Stefano Mazzini, don Fausto Brioni e suor Immacolata Mazza. Anche il veascovo mons. Giampio Devasini ha reso omaggi ad un sacerdote che ha lasciato un segno tangibile nella diocesi di cui è stato vicario generale per molti anni: anche al volume di Baratta e Pezzi è affidato il compito di tramandare la storia civile e religiosa della nostra città.

La figura di don Alfredo è emersa a tutto tondo nel ricordo di chi lo ha conosciuto: uomo della Chiesa, sapeva parlare ai giovani e agli anziani, amante del bene, lo trovava anche dove era poco percepibile; la sua frequente espressione “…che bello!” è risuonata più volte a ricordare come don Bastogi sapeva stupirsi delle grazie che il Signore ci riserva continuamente: un incontro, una cena in famiglia a Cenevale, la bellezza riversata dalla Provvidenza nelle cose e nelle persone.

Don Fausto ha ricordato come, insieme a mons. Daniele Ferrari, don Alfredo è stato uno dei convinti fautori di Telepace che considerava valido strumento di evangelizzazione, anche di fronte a talune incertezze nel clero e nei laici.

Suor Immacolata ha ricordato le splendide lezioni ai giovani su temi basilari come la famiglia, la donna nella Bibbia e nella società contemporanea.

Una delle conclusioni a cui si può giungere meditando la vita di don Alfredo è che “la grandezza del cristiano consiste nel fare della propria vita un dono”.