Camogli: Marta Riotti ha vinto il Premio letterario "Città di Sarzana" - LevanteNews

Riceviamo

“La via dei platani porta al mare” ha vinto il primo premio della IXª edizione del Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa della Città di Sarzana.

Il premio accoglie le opere di autori italiani e stranieri ed è patrocinato da: Camera dei Deputati, Regione Liguria, Comune di Sarzana, Ordine dei Giornalisti liguri, con Consigliera di Proprietà Women at work Regione Liguria.

La giuria ha dato particolare rilievo ai racconti: “Il bivio”, “Piume d’angelo”, “Lilith” e “Ricordi ambulanti”.

Per l’impianto narrativo originale, alchimia tra voci interne e processi psicologici di analisi dei sentimenti ed esperienze umane. Nel testo si individuano temi di attualità come gli effetti delle forme di violenza verbale e problematiche relative processi di crescita personali estremamente profonde.

Il racconto di introduzione “In un sonno profondissimo” è stato collocato nell’antologia Raccolta Antologica Volume II, che l’autrice Marta Riotti Calvi intende donare alla Civiche Biblioteca Nicolò Cuneo del Comune di Camogli.

L’autrice dice che le piacerebbe poter diffondere nelle scuole del territorio il suo pensiero riguardo all’esperienza della scrittura come alimento per l’anima.

Riotti coglie l’occasione per ringraziare tutti i suoi numerosi lettori, la giuria del Premio, la Rivista Letteraria Xenia in cui si trova una interessante recensione del libro e le amministrazioni locali che, già dalla prima edizione del libro hanno espresso interesse per l’opera.

Marta Riotti