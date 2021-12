Camogli: a ritmo di gospel con “The Joyful!” al Teatro Sociale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Frame

Con il Natale che si avvicina, è tempo di cori anche per il Teatro Sociale di Camogli. Il secondo appuntamento del fine settimana che segue la Festa dell’Immacolata Concezione, dopo “Alice canta Battiato” di venerdì 10, è per la prima serata di sabato 11 dicembre con il concerto di Natale gospel “The Joyful!”.

L’inizio della serata è per le ore 21:00, e protagonista sul palco sarà The Joyful Gospel Ensemble, il gruppo corale storico della città di Livorno a cui è affidato il prosieguo della stagione concerti camoglina.

Un evento speciale e coinvolgente come il gospel sa essere, capace di trascinare il pubblico attraverso la musica sacra della tradizione afroamericana e alcuni dei brani più famosi della musica pop americana. Brani che, pur non essendo di argomento strettamente religioso, sono utilizzati spesso dai cori gospel per la notorietà dei pezzi e l’attinenza con i temi della musica sacra tradizionale.

The Joyful Gospel Ensemble, con i suoi oltre 50 coristi, cantanti solisti e musicisti, si esibirà in uno spettacolo di straordinario impatto musicale e visivo: un vero concentrato di energia e carica emotiva, capace di emozionare gli spettatori in un crescendo di ritmi e suggestioni musicali.

