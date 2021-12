Val 'Aveto: con la neve una valanga di turisti - LevanteNews

Monti innevati; 40 centimetri a Prato della Cipolla e dieci in centro. La prima neve ha attirato in val d’Aveto centinaia di turisti. Le strade sono servite da spazzaneve e spargisale. Le uniche difficoltà questa mattina tra Cabanne e Rezzoaglio, zona dove si è verificata la galaverna che significa ghiaccio e pericolo. Gli impianti di risalita sono aperti e lo resteranno per la gioia degli sciatori.

Dice il sindaco Giuseppe Tassi: “I mercatini di Natale sono aperti fino al 18; tanti i turisti arrivati per fare acquisti e visitare la casa di Babbo Natale allestita nel Castello. Vanno bene anche le prenotazioni. Insomma si annuncia una stagione invernale positiva dopo quella beffa dello scorso anno in cui era arrivata la neve, ma non si potevano aprire le piste per il covid. Quest’anno speriamo di fare una buona stagione, le premesse ci sono”. E intanto oggi piatti fumanti di ravioli col sugo di porcini e polenta da favola. Anche questo fa parte del bello del freddo.