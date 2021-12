Riomaggiore: 25 positivi, giovedì e venerdì scuole chiuse - LevanteNews

A Riomaggiore nei giorni 9 e 10 dicembre rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di consentire il completamento dello screening in corso. Questo a causa dell’aumento di casi Covid, come comunicato in serata dal Comune dopo aver ricevuto i dati di Asl che contano 25 persone positive (Riomaggiore, 3 a Manarola e 1 a Volastra e 30 persone in sorveglianza attiva: 6 Volastra, 3 a Manarola e 21 a Riomaggiore.

“Si informa la cittadinanza – annuncia il Comune – che, alla luce del sensibile incremento dei positivi e delle sorveglianze, sentita l’Asl e la Dirigenza scolastica, il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, provvederà ad emettere apposita ordinanza di chiusura, in via precauzionale, di tutte le scuole di ordine e grado del Comune di Riomaggiore, per i giorni 9 e 10 dicembre, al fine di consentire il completamento dello screening in corso. Si provvederà a sanificazione tutte le strutture scolastiche prima della ripresa delle lezioni. Le famiglie saranno contattate direttamente dalla scuola per coordinare la didattica a distanza. Si richiede alle famiglie di collaborare con l’autorità competente, al fine di verificare tutti i contatti tra soggetti a rischio, per evitare l’ulteriore diffondersi del contagio. L’Amministrazione è in stretto contatto con l’Asl e la Pubblica assistenza per coordinare le operazioni di screening. Per informazioni o chiarimenti e per attivare i servizi di spesa e medicine a domicilio è possibile contattare il Comune o direttamente gli Amministratori. Si raccomanda di fare la massima attenzione e di rispettare le misure previste per il contenimento dei contagi. Si precisa che il report sarà pubblicato solo in caso di aggiornamento dei dati”.