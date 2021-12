Chiavari: "Sorrisi felici", Nac Ballet per le famiglie - LevanteNews

Da Grazia Tringale, direttrice organizzativa Nac Ballet, Mgr Events, Chiavari Summer Dance Festival

Sabato 11 dicembre si terrà “Sorrisi felici” iniziativa dedicata alle famiglie, la scuola di danza chiavarese Nac Ballet sarà ospite presso lo Studio Dentistico Maria Grazia Bocchi, (terrazza location all’aperto, Via Nino Bixio 24, Chiavari).

Ogni corso di danza Nac Ballet si esibirà con le proprie coreografie a turni prestabiliti dalle 10 alle 15, a seguire lo Studio Bocchi preparerà una sorpresa per il pubblico e per gli allievi.

Grazia Tringale direttrice organizzativa: “Questa iniziativa è stata creata per condividere un’esperienza tra allievi e famigliari, per facilitare la loro socializzazione in ambienti sicuri, cercando di creare sempre più legame e cura verso ognuno”.

Rina Cilotti – vicepresidente: “La nostra scuola di danza, come associazione sportiva è una seconda famiglia per tutti i nostri allievi, la dottoressa è una persona speciale, lo studio dentistico Bocchi sostiene i giovani nell’arte”.

Lo dimostra il fatto che lo scorso week end, 4 e 5 dicembre, il team Mgr Events (sempre a cura di Nac Ballet) ha organizzato il loro spettacolo di Natale 150 allievi divisi in 3 spettacoli ed il Concorso Nazionale Join your passion. Erano presenti 21 scuole di danza provenienti da tutta Italia, 200 Ballerini con pubblico, divisi in 4 spettacoli per rispettare i protocolli di sicurezza, con una giuria internazionali che ha assegnato borse di studio importanti come. Lo studio dentistico Bocchi ha messo in palio 2000€ di premio in denaro i quali sono stati donati alle 3 migliori scuole partecipanti. Un aiuto concreto! Ma non è finita qui… questo sabato 11 dicembre, sempre durante l’iniziativa Sorrisi Felici, si terrà una premiazione speciale alla nuova compagnia giovanile non professionista: Outdoor. Michael Fuscaldo, il direttore artistico della Nac Ballet racconta: “La sera dell’11 dicembre sono stato invitato a partecipare come coreografo presso l’ateneo della danza di Siena, presenterò due estratti della nuova produzione di danza contemporanea della mia nuova compagnia giovanile non professionista, il collettivo Outdoor. Lo studio dentistico Bocchi crede nell’arte, nei giovani e non potevamo scegliere madrina migliore… La dottoressa premierà e inaugurerà la nostra prima uscita fuori Chiavari, dopodichè saremo diretti a Siena dove andrà in scena la nostra produzione”.

Siamo fatti di sogni e di speranze (anche ai tempi del Covid), continuare a credere nei propri sogni è importante per il futuro delle nostre generazioni.