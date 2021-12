Chiavari: "Motus Lævus" in concerto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari



Domenica 12 dicembre, alle ore 21, l’Associazione Corelli Musica propone il concerto “Percorsi sonori sulle sponde del mediterraneo” dei “Motus Laevus”, nell’Auditorium di Largo Pessagno 1.

Tina Omerzo (voce, pianoforte e tastiere), Edmondo Romano (sax soprano, clarinetto, whistle, chalumeau e fluier) e Luca Falomi (chitarra acustica, classica, 12 corde e baritono) eseguiranno dieci brani, in uno spettacolo unico, in cui coesisteranno in mondo naturale suoni e linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali in un melting pot dove la musica world si avvicina al jazz contemporaneo. Canti sloveni e cultura europea si fondono con danze nordafricane e orientali, composizioni dell’est vengono miscelate a scale mediorientali greco-turche. In questo “Motus” tutto si evolve e si trasforma ad ogni esecuzione del gruppo: melodia ed improvvisazione trovano il loro spazio all’interno di composizioni che si distanziano dai cliché e sintetizzano nuovi vocaboli sonori e mondi musicali.