Anche a Camogli accese le luci di Natale. In piazza Colombo dopo la benedizione di dom Francesco, Benedettino Olivetano del monastero di San Prospero, il via all’illuminazione dell’albero. Per l’amministrazione comunale presenti il sindaco Francesco Olivari, la vicesindaco Elisabetta Anversa, la presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi.

(foto di Consuelo Pallavicini)