Camogli: consegna delle borse di studio “Cap. Luigi Risso” - LevanteNews

Da Bruno Sacella

Nonostante tutte le difficoltà create dalla pandemia, anche quest’anno, sabato 11 dicembre 2021, alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del palazzo comunale verranno assegnate le borse di studio della Fondazione Cap. Luigi Risso.

Al fine di evitare assembramenti, la cerimonia tanto cara ai camogliesi, che ogni anno gremivano la Sala Consiliare per festeggiare i migliori studenti e diplomati dell’Istituto Nautico e scambiarsi gli auguri per le prossime Festività con Autorità e amici, si svolgerà in tono minore, con i soli invitati, familiari degli studenti che riceveranno la borsa di studio o la targa al merito.

Era questa l’occasione per ricordare la grande storia marinara della nostra Città e rivivere il momento felice di antichi diplomi che avevano portato i nostri Capitani in tutto il mondo, sempre accolti con grande stima e apprezzamento.

Per evitare però il decadimento di una cerimonia così importante per i nostri studenti dell’Istituto Nautico e per la Città il Sindaco, con grande sensibilità e riguardo per il notevole impegno della Fondazione, ha voluto che la consegna della borse di studio e delle targhe al merito della Società Capitani e Macchinisti Navali ai nostri migliori studenti avvenisse comunque nella Sala Consiliare, per dare la giusta importanza a questo evento, pur in tempi così difficili.

Gli studenti premiati con una borsa di studio di € 2.000,00 sono:

Viacava Federico, Vago Edoardo, Repetto Giovanni Battista, Lanino Simone.

Le targhe al merito verranno assegnate al Cap. Scalera Gianluca, miglior diplomato della sezione coperta con la votazione di 100/100 e ai Cap. Federico Viacava e Matteo Nardini, migliori diplomati della sezione macchina con la votazione di 100/100.

Il Capitano Scalera Gianluca riceverà inoltre in dono, dal dottor Sandro Pellegrini, profugo giuliano residente a Recco, che ha saputo radicarsi perfettamente nel nostro territorio, diventando uno stimato storico della Città, di cui ha saputo apprezzare e valorizzare la storia marinara, l’ Istituto Nautico, il Museo Marinaro e tutto quanto profuma di antichi ricordi di avventure di mare.

Il dottor Sandro Pellegrini è inoltre uno stimato, profondo conoscitore e storico delle Isole Canarie.

Ai banchi della Autorità saranno presenti, oltre al Sindaco, che da anni partecipa con entusiasmo a questo evento, l’Assessore e Vicesindaco dottoressa Elisabetta Anversa, la Presidente della Fondazione dirigente scolastico Professoressa Carla Lesino, la rappresentante degli Eredi Risso maestra Maria Raffaella Denegri, il dirigente scolastico del nostro Istituto Nautico Professor Paolo Fasce, il Presidente della Società Capitani e Macchinisti Navali Cap. D.M. Giovanni Camozzi.

Tutti i presenti dovranno essere muniti di green pass, indossare la mascherina e mantenere un prudente distanziamento.

Le borse di studio vogliono onorare la memoria del Comandante Luigi Risso (1882 – 1964) e la moglie Mary Denegri che alla sua morte (nel 1975) ha disposto un consistente lascito testamentario, per tener viva la memoria del marito; tale lascito, gestito dalla Fondazione che porta il suo nome, permette ancora oggi di assegnare importanti borse di studio agli studenti dell’Istituto Nautico di Camogli che dimostrino un buon rendimento scolastico o che versino in particolari difficoltà economiche.

La presidente Prof. Carla Lesino