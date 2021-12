Il Sestri Levante comunica di aver affidato a Fabio Fossati la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico genovese vanta una vasta esperienza in serie D.

Tra le principali tappe della sua carriera ricordiamo Borgorosso Arenzano, Chiavari Calcio Caperana, Sestri Levante, Asti, Casale, Vado, Albissola e, in ultimo, Latte Dolce in Sardegna. Al nuovo Mister l’augurio di un buon lavoro e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di questa stagione sportiva.