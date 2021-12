Valli Aveto: impianti di risalita aperti, mercatini e tanto altro - LevanteNews

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto

Continua la magia del Natale in Val d’Aveto! Nel Bocciodromo di Santo Stefano d’Aveto proseguono i tradizionali mercatini di Natale, che saranno aperti l’8 dicembre e tutti i weekend dalle 10 alle 17 con tante proposte di artigianato e prodotti locali, perfetti anche per i regali. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di un giro del paese in groppa all’asinello mentre per i più grandi, un fumante vin brulé.

E non dimentichiamo Babbo Natale, che aprirà le porte della sua casetta nel Castello di Santo Stefano e aspetterà tutti i bambini con le loro letterine.

A Rezzoaglio l’appuntamento è mercoledì 8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza. Per tutta la giornata mercatino delle opere realizzate dai bambini e animazione.

Per chi preferisce invece una bella passeggiata sulla prima neve, sono aperti anche la seggiovia e il Rifugio al Prato della Cipolla.

Domenica 12 si celebra il Nocciola Day, giunto alla 10° edizione, che vedrà come protagonista la Nocciola Misto Chiavari: a partire dalle h 11, a Cavi di Lavagna, conferenza e menu completamente a base di nocciole (info e prenotazioni: Sol Levante Beach Club +39 342 7410941 / +39 347 7617831 – Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio+39 347 330 2664).

Il Circolo Poche Musse di Mezzanego ci propone questo weekend la degustazione “Uno Stock Ragno” (info e prenotazioni: tel. 393 211 9333), mentre al Rifugio A. Devoto al Passo del Bocco Giropizza per tutti (info e prenotazioni: tel. 0185.342065).

