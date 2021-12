Sori: "Le botteghe di una volta", il libro di Casaleggio-Pezzana - LevanteNews

Da Simone Mora

In data 5 Dicembre 2021 è stato presentato il libro sulla storia delle botteghe storiche di Sori, i cui autori sono Carlo Casaleggio, ex pallanuotista ed ex Assessore alla Cultura ed Aldo Pezzana, ex Assessore alla Cultura, attualmente Priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo.

Sori (“Soi” in ligure) ebbe origine dagli antichi greci intorno al VII secolo a.c. E’ nel 1400 che nacque a Sori l’Oratorio di Sant’Erasmo ,vero punto di riferimento e di aggregazione per i suoi cittadini. Nel 1700 ,nello stesso oratorio, fu presa la decisione di costruire la futura Chiesa di Sori, ovvero la parrocchia di Santa Margherita .

Prende la parola il noto giornalista Paolo Zerbini , ex Rai, commentando la poesia del maestro Mario Accornero, priore precedente di Aldo Pezzana. “Un libro molto interessante, di delizie, prelibatezze soresi e non solo…” introduce Zerbini. Questo libro è stato creato grazie a racconti e testimonianze raccolte da persona a persona, per scovare foto ed aneddoti storici riguardanti le vecchie botteghe soresi. Questo lavoro a quattro mani di Casaleggio e Pezzana è un vero atto d’amore verso Sori. L’attuale Priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo ,non dimentica di ringraziare per la collaborazione i numerosi amici soresi per l’aiuto offerto e la sempre presente moglie Maria Bracco . “Questo libro è passione ed amore verso il nostro paese” hanno dichiarato gli autori.

”Carlo ed Aldo sono due grandi uomini , che ,per il lavoro svolto, meritano come premio un bel 10 “,afferma Zerbini,sostenendo che nelle botteghe, si impara anche a fare il giornalismo e si diventa Vigile Urbano delle notizie.

Il volume è impreziosito da numerose fotografie,tra le quali alcune di personaggi di un tempo. Tra questi Gian Traversa ,noto cuoco-pescatore che rappresenta il tipico sorese .Altra figura importante è Natalin Maggi, 96 anni,la memoria storica di Sori, grande personaggio nella storia locale.

In futuro usciranno sicuramente altri volumi sulla storia di Sorese, poiché è stato raccolto molto materiale del passato. Alcuni cenni storici affermano che Sori nel 1100 era sotto il “tallone” di Recco, dove erano presenti gli unici uffici amministrativi ed inoltre che sull’Aurelia c’era la fontana del Boia dove venivano eseguite le esecuzioni.

I sinceri ringraziamenti sono d’obbligo verso il Comune di Pieve Ligure per i pannelli della mostra, gli amici Piero Gatti, Gisella, De Ferrari Editore, i Commercianti di Sori e tutto il Civ, l’amministrazione locale di maggioranza e di minoranza, Patrizia ed Augusto per la stesura della copertina e delle foto del libro .

Importante da sottolineare è che il ricavato del volume andrà in parte all’editore De Ferrari ed in parte verrà devoluto per i lavori necessari al restauro dell’Oratorio di Sant’Erasmo. Conclude la presentazione Letizia Tassistro, Presidente dei Commercianti di Sori , affermando che il lavoro del negoziante ,essendo molto a contatto con le persone ,ha una grande importanza nel sociale e nel salvaguardare il bene di Sori , tenendo sempre vivo il paese e augurandosi che ci siano ulteriori iniziative per avere un futuro ancora più scoppiettante.