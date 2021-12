Sestri: spettacolo con Enrique Balbontin e Le Barche a Torsio - LevanteNews

Da Fabio Pallotta

Sabato 18 dicembre serata tutta da ridere a Sestri Levante con lo spettacolo comico di Enrique Balbontin e Le Barche a Torsio “La deriva degli incontinenti”.

Balbontin è un comico, presentatore televisivo genovese e membro dei “Pirati dei Caruggi”, diventati celebri per i loro sketch su “Ciao Milano”, ma anche cabarettista di successo già ospite di molti programmi tv dedicati alla comicità.

Insieme alle Barche a Torsio, duo di folk estremo in genovese, presentano lo spettacolo “La deriva degli incontinenti” all’Ex convento dell’Annunziata per una serata di risate dissacranti.

All’interno del convento attivo il servizio bar con birre artigianali e vini locali

Ingresso 15 euro +dp

Biglietti disponibili su EventBrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enrique-balbotin-e-le-barche-a-torsio-in-la-deriva-degli-incontinenti-217686134087

Inizio ore 21.30 ex Convento dell’Annunziata

Evento in collaborazione tra Mastro Birraio, Mediaterraneo e Sestri Stand Up.