'Santa': "La scuola disabile" domani a Villa Durazzo - LevanteNews

Da Marina Marchetti, responsabile serviuzi bibliotecari Santa Margherita Ligure

Domani, mercoledì 8 dicembre alle ore 15,30 a Villa Durazzo, nel Salone degli Stucchi, si terrà la presentazione del libro di M. Orestina Onofri dal titolo “La Scuola disabile” (Casa Editrice Multimage).

L’iniziativa, organizzata dai Servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, è inserita nella programmazione degli eventi della Manifestazione “Atmosfere Natalizie a Villa Durazzo con il Bello delle donne liguri”.

Ingresso gratuito. Per partecipare occorre esibire il Green-Pass.

La Scuola disabile

Lorenzo è un ragazzo con sindrome dello spettro autistico. È serio, preciso, studioso, rigoroso, tiene alla scuola ed è soddisfatto dei suoi progressi. Ama il cinema e la musica italiana. Per gli insegnanti della sua classe, però, non è in grado di prendere un diploma e dunque costruiscono un percorso didattico che gli impedisca di accedere all’esame di maturità. Lorenzo comincia a rendersi conto di quello sta accadendo intorno e si sente deluso. Ecco però che alcune insegnanti, la dottoressa della ASL e la mamma di Lorenzo, rovinano i piani del Consiglio di classe. A poco a poco, in un crescendo di avvenimenti e intrighi, come in una canzone, riescono a demolire quanto progettato dal consiglio di classe, fino al colpo di scena finale, quando il coraggio, la tenacia e la forza di queste quattro donne riusciranno a rovesciare un esito scontato.

La scuola disabile è un racconto che mette a nudo rigidità e mancanza di visione della scuola pubblica italiana, che rischia di diventare irrilevante per l’educazione e la crescita dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto nei casi di fragilità e di disagio, ossia di coloro che più hanno bisogno di una scuola inclusiva, motivante, che aiuti a diventare cittadini e cittadine consapevoli. È un’analisi lucida e spietata, quasi una chimica del linguaggio, dei pregiudizi, dei luoghi comuni ancora presenti nella scuola pubblica e che rischiano di frenare le potenzialità, la creatività dei giovani e del Paese.

M. Orestina Onofri è Dirigente Scolastica a Genova. Laureata in Filosofia della scienza, con una tesi sulle neuroscienze, ha una specializzazione in Bioetica e un Master in Didattica e Psicopedagogia per gli allievi con disturbi dello spettro autistico. Ha insegnato Filosofia, Storia e Scienze Sociali nei licei, dal 2010 soprattutto in modalità CLIL (Content and Learning Integrated Language). Prima di insegnare, ha lavorato nel settore delle Risorse Umane per diverse società internazionali, tra le quali, per quasi 10 anni, l’ente culturale del Ministero degli Esteri britannico, British Council. Ha un forte interesse per le politiche giovanili e scolastiche, per le pari opportunità e i diritti umani in Europa e nel mondo e una militanza in difesa dei diritti delle donne e dei minori. Ha una grande passione per la musica popolare e leggera italiana, in particolare per i cantautori e le cantautrici. La scuola disabile è il suo primo libro.