Santa: eventi natalizi, l'agenda odierna - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure

l’agenda dei prossimi eventi natalizi

Oggi, martedì 7 dicembre 2021

Laboratorio ambientale a cura dell’Area Marina Protetta di Portofino

Casetta degli Elfi, piazza V. Veneto, ore 15:00

Domani, mercoledì 8 dicembre 2021

Concerto itinerante per la città

della Filarmonica C. Colombo

a partire dalle 10:30 (In caso di pioggia sarà rinviato a domenica 12 dicembre mattina )

Natale… pastori, pastorali e cornamuse

Recital a cura di Fabio Rinaudo

Spazio Aperto di via dell’Arco, ore 16:00