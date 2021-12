San Colombano: hobbisti e produttori, a Calvari il Mercatino di Natale - LevanteNews

Dal Comitato Salviamo la Fontanabuona

Il 12 dicembre si svolgerà a Calvari il Mercatino di Natale organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di San Colombano Certenoli. L’area di Piazza dello Sport, proprio di fronte alla Pizzeria Caminito, si animerà per l’intera giornata grazie alla partecipazione di produttori, artigiani e hobbisti locali.

I visitatori potranno trovare sia la produzione agricola (ortaggi di stagione, miele, zafferano, nocciole, uova) che prodotti trasformati come le farine, le conserve e le marmellate, non mancheranno inoltre prodotti di artigianato come il macramè, artigianato artistico e tante, tante idee per i regali natalizi.

Tra i partecipanti vi saranno anche alcuni soci della Comunità Slow Food ValFontanabuona che proporranno dei veri e propri pacchi dono di prodotti locali.