Recco: la "gift card" per incentivare il commercio - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Torna “Recco Gift Card”, la carta tipo bancomat che permette di fare acquisti e regali nei negozi associati Ascom e Civ aderenti all’iniziativa, per rilanciare ed incentivare l’economia del territorio. Regalare la Recco Gift Card è semplicissimo: basta recarsi presso l’ufficio Pro Loco Recco e fare direttamente l’acquisto della card oppure inviare una mail a reccogiftcard@prolocorecco.it facendo richiesta di acquisto della card, che potrà essere ritirata presso l’ufficio dal destinatario del regalo o presso l’attività commerciale nella quale si vuole acquistare.

La card è stata realizzata in due tagli da euro 20 e da euro 50 euro, spendibile in una unica soluzione presso il negozio scelto. Oltre che da Ascom e Civ la “gift card” è promossa dalla Pro Loco e dal Comune di Recco. “Per ogni Amministrazione comunale il rilancio del commercio è un tassello fondamentale nell’economia cittadina. Con la gift card puntiamo a rimettere in moto il settore e a promuovere la città e gli acquisti recchelini, creando un circolo virtuoso e sostenendo la comunità” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle attività produttive Enrico Zanini.