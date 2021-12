Rapallo: più sicurezza in dieci attraversamenti pedonali - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Rapallo, a seguito di puntuali verifiche sul territorio effettuate dalla polizia municipale. ha rilevato la presenza di attraversamenti pedonali che presentano criticità sotto di profilo dell’illuminazione e della conseguente visibilità, rendendo le aree molto pericolose e che è quindi necessario implementare con tecnlogia a led.

Si tratta dei passaggi pedonali:

Via Aurelia di Ponente altezza di via Amendola

Via Aurelia di Ponente altezza Supermercato Basko

C.so Colombo altezza Supermercato Basko

Via Amendola altezza Ponte Ricci

Via Rosselli altezza Ponte Ricci

Via A. Gramsci altezza via Diaz

Via A. Gramsci altezza Piazza IV Novembre

Via Mameli altezza Via Roma (entrambi gli attraversamenti)

Via Maggiocco altezza Ponte Ampola

Via Castagneto altezza Ponte Ampola

La concretizzazione del lavoro prevede l’installazione di corpi lampade e di altro materiale per un importo che, comprensivo di Iva al 22 per cento, è di 21.161 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Aresi di Rapallo.