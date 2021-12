Rapallo: obbligo di mascherina all'aperto; giorni e zone - LevanteNews

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha firmato un’ordinanza in cui rende obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto dal prossimo fine settimana (dalle ore 00 di venerdì 10) fino alle 24 del 6 gennaio giorno dell’Epifania che segna la fine delle vacanze natalizie.

La mascherina dovrà essere indossata nella zona compresa tra la cinta ferroviaria ed il litorale delimitate a levante da via Milite Ignoto, piazza Pastene, via Montebello e lungomare Castello comprese; a ponente da via Rosselli, via Diaz rotonda Marconi comprese.

Le sanzioni per chi non osserva l’ordinanza vanno dalle 400 al milione di euro.