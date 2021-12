Rapallo: Ivàn Ayòn Rivas stasera sul palco della Scala, la città esulta - LevanteNews

Iván Ayón-Rivas, rapallese d’adozione, oggi, interpreterà Malcolm nel “Macbeth” di Giuseppe Verdi nel corso della prima stagionale del Teatro alla Scala di Milano che sarà visibile su Rai1 a partire dalle 17.45.

Dopo la grande vittoria a “Operalia”, il concorso assegnato alle migliori voci liriche al mondo, e dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi, il giovane rapallese continua a collezionare enormi soddisfazioni.

Soddisfazioni anche per la città cui il tenore regala serate indimenticabili e in particolare per l’assessore Elisabetta Lai che ha sempre creduto in lui e di tutta l’amministrazione. Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Sono davvero orgoglioso che il nostro concittadino Iván Ayón-Rivas, oggi, interpreterà Malcolm nel “Macbeth” alla Scala, massimo tempio della lirica in Italia. Complimenti di cuore Ivan, ti seguiremo con piacere e ti aspettiamo a Rapallo per festeggiare ogni tuo trionfo”.