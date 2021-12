Parco 5 Terre: nominato il Consiglio direttivo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Parco delle Cinque Terre

Con il Decreto n. 507 del 1° dicembre 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso al Parco la nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente, firmato dal Ministro Roberto Cingolani

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre sono:

– Alberto Giuntoli, in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica;

– Giulia Giorgi, vice Sindaco della Spezia, Emanuele Moggia, Sindaco Monterosso al mare, Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore, Francesco Villa, Sindaco di Vernazza: in rappresentanza della Comunità del Parco

– Taira Di Nora, in rappresentanza dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

– Monica Costanza Pratesi, in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale.

La composizione del Consiglio sarà inoltre completata con la nomina di un esperto designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.