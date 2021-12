Monte Ramaceto: le escursioniste hanno rinunciato all'impresa - LevanteNews

Le due giovani donne che intendevano trascorrere la notte nella Cappelletta situata a 1.325 metri sul monte Ramaceto hanno desistito.Le due, genovesi, sono state raggiunte da una squadra del soccorso alpino e dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno convinto le due escursioniste a scendere e tornare a casa. Probabilmente a far desistere dall’impresa è stata anche la temperatura scesa sotto lo zero. L’avventura, iniziata alle 18, si è concluda a mezzanotte. Non è noto il motivo per cui le due escursioniste avevano deciso di trascorrere la notte sul Ramaceto.