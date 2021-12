Monte Ramaceto: "Così abbiamo soccorso le due donne" - LevanteNews

Dal Soccorso alpino e speleologico Liguria

Il soccorso alpino e speleologico Liguria è intervenuto ieri sera per soccorrere due donne individuate in cima al monte Ranaceto dove (almeno in un primo tempo) pensavano di trascorrere la notte nonostante il clima molto rigido e temperature sotto zero.

Le due donne, entrambe 49enni, una genovese l’altra residente a Tortona, erano partite di buon mattino da Orero per compiere un percorso ad anello.

Poco prima che calasse il sole però hanno perso l’orientamento. Calato il buio hanno pensato come unica soluzione di trascorrere la notte all’interno della cappelletta in cima al Ramaceto che però non rappresenta soprattutto in questo periodo un riparo confortevole.

Un amico delle due donne ha allertato il 112 il quale ha ingaggiato per il recupero il soccorso alpino.

I tecnici le hanno raggiunte sulla vetta del Ramaceto, stanche, infreddolite e affamate, ma in buone condizioni.

Sono state rifocillate e aiutate a riscaldarsi con indumenti più adatti. Quindi, riaccompagnate a Orero, hanno fatto ritorno a casa autonomamente.